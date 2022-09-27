BTMco ve ABC’nin Yeşil Enerji Konulu Semineri Sektörden Büyük İlgi Gördü

Pendik Green Park Otel’de gerçekleşen etkinlik, davetlilere verilen kokteyl ile başladı. Kokteylin ardından davetliler seminer salonunda ‘’Enerji Geçişine Bugün Yanıt Verin’’ konulu seminere katıldı.

BTMCo kurucuları Serge van der Haegen ve Burçak Kurt’un açılış konuşmasını yaptığı seminerde ABC bölge direktörleri Vincent Pirot ve alternatif yakıtlı makinalar geliştirme sorumlusu Victor Gutierrez tarafından emisyon ve zararlı gaz oranlarını düşüren ve geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmayı amaçlayan Hidrojen ve Methanol yakıtlı makinalar anlatıldı. Alternatif yakıtlı uygulamalar beraberinde yeni nesil olarak planlanan ve askeri gemi uygulamaları başta olmak üzere bir çok uygulamada ABC’nin yeşil enerjiye dönüş olarak planladığı EVOLVE serisi makinelerin tanıtımının da yapıldığı seminer katılımcılar tarafından dikkatle takip edildi.

Seminer sona erdikten sonra BTMCo ve ABC yetkilileri gösterdikleri yoğun katılımdan dolayı tüm davetlilere teşekkür edip, birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program terasta verilen akşam yemeğiyle sona erdi.

BTMCo Kimdir?

2006 yılında Denizcilik endüstrisinde ihtiyaç duyulan makina ve ekipmanların temin edilmesi ve satış sonrası servis ve teknik destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur.

BTMCo sektördeki bazı saygın makine, motor ve ekipman üreticilerinin distribütörlüğünü yapmakta olup geniş ürün yelpazesi ile denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü motor, şanzıman, pervane, yedek parça vb. ekipmanı tedarik etmektedir.

Şirketimizin başlıca ürün temin ettiği alanlar ve sektörler; Ticari projeler, Türk Donanması, Türk Kamu şirketleri, Balıkçılık . Gezi Teknesi ve Yat piyasalarıdır.

BTMCo güçlü büyüme stratejisi kapsamında yıllar içerisinde ürün yelpazesini genişletmiş olup Endüstri ve Enerji sektörlerine de makine ve ekipman tedariğine başlamıştır. Amacımız, jeneratör üreticileri ve diğer ekipman üreticilerinin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamaktır.

Türkiye merkezli BTMCo, uluslararası ve ülke çağında faaliyetler gösteren bir firmalar topluluğudur. Bunlar;

BTMiberia; İspanya'da çeşitli denizcilik ve endüstriyel ekipmanların tedariğinden sorumlu olan firmamız, uzman kadrosu ile müşterilerimize hizmet vermektedir.

BTMafrica; Kuzey Afrika’da çeşitli denizcilik ve endüstriyel ekipmanların tedariğinden sorumlu olan firmamız, uzman kadrosu ile müşterilerimize hizmet vermektedir.

BTMteknik, dünya çapında ve günün her saatinde, konusunda uzman kadrosu ile müşterilerimize satış sonrası periyodik servis, yedek parça temini ve teknik destek hizmetleri verilmektedir.

BTMBoru, Uzman kadrosuyla, gemi inşaat sanayi, savunma sanayi, doğalgaz, petrol hatları, arıtma tesisleri, endüstri, inşaat gibi sektörlere, izometrik boru imalatı ve montaj hizmetleri vermektedir

BTMboya, Uzman kadrosuyla, gemi inşaat sanayi, savunma sanayi,ulaşım doğalgaz, petrol hatları, arıtma tesisleri, endüstri, inşaat gibi sektörlere, korozyon önleme(kumlama boyama) ve tedarik hizmetleri vermektedir

BTMelektrik, uzman mühendislik kalitesi ile gemi inşaa sektöründe ticari gemiler, tamir gemileri , askeri gemiler ve yat üretiminde elektrik sistemleri projelendirme , ve entegrasyon hizmetleri vermektedir . İşcilik ve projelendirmeye ek olarak özel dizayn ana panolar , motor kontrol panoları , sahil bağlantı panoları , köprü üstü konsolları , makine kontrol odası konsolları , kat dağıtım panoları üretimlerimiz vardır.

BTMCo, ürün yelpazesini ve hizmet ağını daha da genişleterek güçlü ve istikrarlı büyümesini bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir.

Vira Haber