Ünlü Komodo ejderine ev sahipliği yapan Endonezya'daki Komodo Adası, gelecek yıl da açık kalmaya devam edecek. Ancak adaya giriş ücretinde büyük bir artış yaşanacak. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Endonezya'ya bağlı Komodo Adası'na önceden 10 dolara (yaklaşık 58 TL) erişilebiliyordu. Ancak bu maliyet yıllık üyelik için alınan 1000 dolara (yaklaşık 5 bin 800 TL) yükseleceği için pek çok turist artık burayı tercih etmeyecek.

Endonezyalı yetkililer adadaki ziyaretçi sayısına kısıtlamalar da getiren değişikliği geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Denizcilik İşleri Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan yaptığı açıklamada "Komodo Adası kapatılmayacak. Biletlendirme sistemi yeniden düzenlenerek, Komodo Adası'na gelen turist sayısında bir sınırlamaya gidilecek" diye konuşmuştu.

Bu durum, daha önce dünyanın bu en büyük kertenkelesinin sayısında yaşanan azalma nedeniyle 2020 boyunca adayı ziyarete kapatma planını duyuran hükümetin yaklaşımında değişiklik yaşandığına işaret ediyor.

İlk duyuru Mart 2019'da bir kaçakçılık çetesinin 41 Komodo ejderini çaldığı ve bunların yurt dışında tanesi 500 milyon Endonezya rupisine (yaklaşık 200 bin TL) satıldığı iddialarının ardından yapılmıştı.

Ancak şimdi yetkililer, ilk kararlarından vazgeçerek biletlendirme ve yüksek giriş ücretiyle erişimi sınırlandırmayı tercih etti.

Turistlerin, artık sadece Komodo Milli Parkı'na bağlı diğer komşu adaları ziyaret etmelerini sağlayan ayrıcalıklı olmayan üyelikle, bin dolar karşılığında Komodo Adası'na da girişe izin veren ayrıcalıklı üyelik arasında tercih yapmaları gerekiyor. Ayrıcalıklı olmayan üyeliğin ücretiyse henüz bilinmiyor.

Görece büyük Komodo, Padar ve Rinca adalarının yanı sıra 26 küçük adayı da içeren Komodo Milli Parkı, 2018'de her ay yüzde 95'ini yabancı turistlerin oluşturduğu 10 bin 250 ziyaretçi ağırladı.

Komodo ejderleri sadece Komodo Adası'nda değil, aynı zamanda yine milli parkın içinde yer alan Rinca, Gili Montang ve Gili Dasami adalarında ve park dışındaki Flores Adası'nda da bulunuyor.

Vira Haber