Bu balık asgari ücret fiyatına alıcı bekliyor
Karadeniz'in en önemli türlerinden olan kalkan balığı çok az avlanınca fiyatı da yüksek. Son olarak 13 kilo ağırlığında avlanan kalkan balığı 2 bin 80 liradan satışa çıkarıldı
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Karadeniz'de avlanan 13 kilogram ağırlığındaki bir kalkan balığı 2 bin 80 liradan alıcısını bekliyor. Balıkçı Olcay Karabulut, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını söyledi.
Karabulut açıklamalarının devamında; “Şuan da bu kalkan balığımız trolden geldi. 13 kilonun üzerinde. Bu sene dediğimiz gibi her zaman deniz bereketli oldu. Şuan da tuttuğumuz kalkan 13 kilogram. Kilogram fiyatı ise 160 liradan satılmaktadır.
Bu seneki sezonu değerlendirmek gerekirse deniz genel olarak bayağı bereketli oldu. Palamuttan tut, hamsiye, istavritimizden, mezgite, barbuna kadar balık boldu" dedi.
Vira Haber
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Etiketler : Karadeniz, kalkan balığı, mezgit, barbun, palamut
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