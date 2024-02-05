Bu Gölde Artık Sadece Balıklar Yüzebilecek

Sivas'ın Gürün ilçesine uzaklığı 10 kilometre olan Gökpınar Gölü berrak suyuyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yaz kış birçok doğaseveri ağırlayan göl, dünyanın en berrak suyuna sahip göller arasında bulunmasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Su sıcaklığının yıl boyunca 11 derece olan gölde su altı dalışları da oldukça rağbet görüyordu. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı karar sonrası göl sit alanı olması ve berraklığını kaybetmemesi için dalış turizmine kapatıldı.

Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, Gökpınar Gölü'nün dalışlara yasaklanmasının çok üzücü bir durum olduğunu ifade ederek, “Çok üzücü bir durum, Sivas turizm de çağ atlayacağına dair siyasilerden duyuyoruz ancak böyle bir kararla turizmin aşağı doğru indiğini göreceğiz. Gürün Sivas için önemli ilçelerden bir tanesi, herkesin görmesini tavsiye ediyoruz. Bunun yanında sportif bir kolda bulunuyor. Dalgıçlar için önemli bir rolü bulunuyordu, yılın belirli döneminde bu sporla uğraşan veya meslek edinenler o bölgede dalış yapıyordu. Bu duruma sadece dalma gözüyle bakmamak gerekiyor. Üzücü bir durum, biz bu karardan vazgeçilmesini istiyoruz. Çünkü özellikle hızlı tren geldikten sonra turizm anlamında Sivas bir ivme kazandı. Gökpınar’a dalmanın yasaklanması ve benim edindiğim bilgiler çerçevesinde göl üzerinde yüzen yunusların azaltıldığı veya kaldırıldığı, piknik alanlarının da yasaklandığı gibi söylemler dolaşıyor. Dalgıçlık çok özel ve güzel bir spor. Bu işe merakı olanların birçoğu da Gökpınar gölünde dalış yapıyordu” dedi.

Vira Haber