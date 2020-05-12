Bu Yaz İzole Bir Tatil Sizleri Çağırıyor

1950’li yıllarda Cevat Şakir Kabaağaçlı ( Halikarnas Balıkçısı ) , Bedri Rahmi Eyüboğlu, Azra Erhat gibi hümanist aydınların balıkçı ve süngerci tekneleri ile ilkel koşullarda başlattıkları muhteşem Ege kıyılarının yolculuğu / Mavi Yolculuk bugün doğadan koptuğunu hatırlayan insanı, doğa ile yeniden buluşturacak en güzel tatillerden birisi olma özelliğini taşıyor.

Butik, izole ve huzur dolu bir tatil için Delux Gulet Mrs Elcih ile Göcek, Kekova, Marmaris, Bozburun, Bodrum’un muhteşem koyları, tertemiz turkuaz suları bu yaz sizleri çağırıyor.

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