BUDO'dan Sefer İptalleri
Bursa Deniz Otobüsleri kuvvetli rüzgâr nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
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Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, Marmara Denizi'nde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve saat 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Vira Haber
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