BUDO'nun Bazı Seferleri İptal Edildi
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
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Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
“07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)”
Vira Haber
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