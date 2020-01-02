Bulgaristan Türk Akım’dan gaz almaya başladı
Bulgaristan, TürkAkım doğal gaz boru hattından gaz alımına başladığını duyurdu. Bulgaristan’ın gaz alım noktasının Romanya sınırdaki Negru-Vode’den Türkiye sınırındaki Istranca’ya taşınmasını öngörüyor.
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Bulgargaz şirketinden yapılan açıklamada, 30 Aralık 2019 tarihinde Gazprom Export şirketiyle ek anlaşmanın imzalandığı ifade edildi.
Ek anlaşma, Bulgaristan’ın gaz alım noktasının Romanya sınırdaki Negru-Vode’den Türkiye sınırındaki Istranca’ya taşınmasını öngörüyor. Gaz alım noktasının yerinin değiştirilmesinin yaklaşık 41 milyon euro tasarruf sağlayacağı kaydedildi.
Vira Haber
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Etiketler : Bulgaristan, Türk Akım, anlaşma, doğalgaz, Türkiye
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