Bureau Veritas "Geleceğe Hazır"

Uzun yıllardır Türkiye'de de faaliyet gösteren dünyanın en eski klas kuruluşlarından Bureau Veristas’ın Türkiye ve Hazar Denizi Ülkeleri Denizcilik Genel Müdürü Cafer Tekkan ile BV’nin Türkiye faaliyetlerinden, IMO 2020 regülasyonlarına uzanan keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.