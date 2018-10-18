BUREAU VERİTAS'ın yetkisi iptal edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BUREAU VERİTAS (BV) arasında" Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında yapılan yetki devri protokolünün yürütmesi durduruldu.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç imzasıyla İMEAK Deniz Ticaret Odası'na gönderilen resmi yazıda, Fransız Klas Kuruluşu Bureau Veritas (BV) Deniz ve Gemi Sınıflandırma Hizm. Ltd. Şti.’nin yetkisinin iptal edildiği belirtildi.
Vira Haber
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