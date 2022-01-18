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Bursa Deniz Otobüslerinin Seferleri İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin Seferleri İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Öte yandan 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

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