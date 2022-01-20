İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ ULAŞIMI

  3. Bursa'da Deniz Otobüslerinin Öğlenden Sonraki Seferleri İptal
Bursa'da Deniz Otobüslerinin Öğlenden Sonraki Seferleri İptal

Bursa'da Deniz Otobüslerinin Öğlenden Sonraki Seferleri İptal

Bursa Deniz Otobüslerinin öğleden sonraki seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

A+A-

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, 17.00 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.00 ve 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 08.00-10.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 6 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Bu haber toplam 48 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.