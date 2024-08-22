Bursa'da Plajlarının Sevindiren Su Kalitesi

Yapılan ölçümler sonucunda Karacabey, Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi'ne olan kıyılarında ve İznik Gölü'nün kıyısında yer alan plaj ve kamplarda yüksek oranda iyi kalitede suya sahip olduğu açıklandı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Gemlik'te 8, Mudanya'da 9, Karacabey'de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda testler yapıldı. Yapılan analizlerde alınan numunelerin 21 plajda değerlerin altında, 3 plajda ise kılavuz değerlerinin zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi. Tespit edilen sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa “iyi kalitede su”, kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa “orta kalitede su”, zorunlu değerlerin üzerindeyse “kötü kalitede su” olarak nitelendiriliyor.

Testler sonucunda Bursa'nın iyi kalite deniz suyuna sahip olan plajları: “Bursa Büyükşehir Belediyesi (B.B.B) Kurşunlu Kadınlar Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, Narlı Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajlarında, B.B.B. Eğerce Halk Plajı, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, Altıntaş Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Coşkunöz Plajı, Burgaz Altınkum Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajları, Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Darka Tatil Köyü, Orhangazi Halk Plajı olarak tespit edildi.

Bursa'da girilebilir olarak belirlenen orta kalitedeki plajlar ise B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı ve B.B.B. Eşkel Halk Plajı oldu.

Vira Haber