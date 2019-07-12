Büyük balık küçük balığı yedi!

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), bir grup köpek balığının denizin dibinde bir kılıç balığını yediği görüntüleri kaydederken nadiren gerçekleşen bir olaya tanıklık etti.

Köpek balıklarının 'ziyafet çektiği' alana gelen bir batık balığı, köpek balıklarından birini bütün olarak yuttu. Araştırmacılar, bu dikkat çekici görüntüleri, gemi kazası yaşandığı düşünülen bir alanda yaptıkları gözlemler sonucunda kaydetti.

​Batık balıklarının da, okyanus dibindeki mağara ve gemi enkazlarında bulundukları biliniyor.

NOAA tarafından yapılan açıklamada, sürü halinde hareket etmedikleri bilinen köpek balıklarının kılıç balığını yemek için toplandıkları belirtildi ve 'av bulmak konusunda zaman harcayan' bu yırtıcıların yemek bulma konusunda yeteneklerinin gelişkin olduğu vurgulandı.

Denizin dibine 'düşen' kılıç balığının ise ilk belirlemelere göre birkaç saat önce öldüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Vira Haber