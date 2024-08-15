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Büyük Menderes Nehri'nde Su Ürünleri Denetimi Yapıldı

Büyük Menderes Nehri'nde Su Ürünleri Denetimi Yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyük Menderes Nehri'nde kapsamlı kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

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Büyük Menderes Nehri'nin denize döküldüğü bölgede yapılan denetimlerde, su ürünleri avcılığının yasal düzenlemelere uygun olup olmadığı incelendi. Ekipler, avcılık yapan balıkçı tekneleri denetlerken, hayalet ağları topladı. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Ayrıca, vatandaşların yasal düzenlemelere uyması konusunda hassasiyet göstermelerinin önemine dikkat çekildi. Kontroller sırasında, yasadışı avcılık faaliyetlerine karşı alınacak önlemler ve uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi verildi.

Vira Haber 

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