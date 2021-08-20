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Büyükçekmece açıklarında su alan tekne kurtarıldı

Büyükçekmece açıklarında su alan tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece açıklarında su alan 12 metre boyundaki teknenin Silivri Limanı'na emniyetle yanaştırıldığını bildirdi.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece açıklarında su alan 12 metre boyundaki teknenin Silivri Limanı'na emniyetle yanaştırıldığını bildirdi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe açıklarında su alan, içinde 4 kişi bulunan 12 metrelik teknenin suyunun KEGM-6 botu tarafından boşaltıldığı belirtildi.

Açıklamada, teknenin yedeklenerek emniyetle Silivri Limanı'na yanaştırıldığı kaydedildi.

Vira Haber

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