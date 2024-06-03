Büyükçekmece’de Denizde Alg Patlaması Yaşandı, Denizin Rengi Kızıllaştı

Alg patlaması olarak adlandırılan yosun yoğunluğunun artışıyla yaşanan renk değişimi dron ile görüntülendi.

Büyükçekmece’de son günlerde havaların ısınmasının ardından deniz kıyısında ve açıklarında suyun rengi değişti. Değişime alg patlaması olarak adlandırılan sudaki yosun yoğunluğundaki artışın neden olduğu öğrenildi. Kıyı şeridinde birçok yerde deniz rengi kızıllaşırken bölge dron ile havadan da görüntülendi.

Sahilde yürüyüş yapan Bayram Boyraz isimli bir vatandaş zaman zaman algleri gördüklerini söyleyerek, “Bazen rast geliyorum. İsminin ne olduğunu tam bilmiyorum ama zaman zaman deniz renginde değişiklik görüyoruz. Denize girmiyoruz görünce” dedi.

Yıllar öncede benzer görüntülere rastladığını ifade eden bir vatandaş ise “Ne olduğunu bilmiyoruz ama görünce denize girmiyoruz” diye konuştu.

Vira Haber