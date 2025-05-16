Büyükşehir Son 4 Yılda Bin 229 Balıkçıya Malzeme Desteği Verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi" kapsamında 4. Geleneksel Malzeme Dağıtım Töreni’ni Seka Deniz Düğün Salonu’nda gerçekleştirdi. Programda sadece bu yıl 333 balıkçıya malzeme desteği verildi. 4 yıldır devam eden proje kapsamında ise bugüne kadar toplam bin 229 balıkçıya malzeme desteği verilmiş oldu. Malzeme dağıtım töreninde konuşan Başkan Büyükakın, denizlerin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Büyükakın, dip çamuru temizliği ile ilgili konuşarak, şu ana kadar 1 milyon ton çamurun denizden çıkarıldığını kaydetti. Müsilajın etkisi ve oksijen seviyesinin düşmesi nedeniyle denizlerin tehdit altında olduğunu vurgulayan Büyükakın, Marmara Denizi’nde ve İzmit Körfezi’nde oksijen seviyelerinin korunması için titiz çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Kocaeli’de atıkların tamamı arıtılıyor



Başkan Büyükakın, Kocaeli’de atıkların tamamının arıtıldığını ancak diğer illerin de aynı hassasiyetle hareket etmesi gerektiğini belirtti. Başkan Büyükakın, çevre kirliliğiyle mücadelede büyükşehir belediyesi olarak büyük sorumluluk taşıdıklarını ifade ederek, "Kocaeli'de denize atılan her damla su arıtılmadan denize bırakılmıyor. Ayrıca, endüstriyel atıklarla mücadele ediyor ve zehirli sulara karşı büyük cezalar uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Su güvenlik meselesi haline geldi

Başkan Büyükakın, suyun dünya genelinde güvenlik meselesi haline geldiğini ve Türkiye’nin su stresi yaşayan bir ülke olduğunu belirtti. Su kaynaklarını korumanın, tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla birlikte gıda güvenliği için büyük önem taşıdığını ifade eden Büyükakın, gelecekteki kuraklık risklerine karşı bu sektörlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Başkan Büyükakın, "Size verilen boya ve diğer malzemeleri mütevazi birer hediye olarak düşünün. Çünkü üretimin desteklenmesi önümüzdeki süreçte çok hayati bir önem arz ediyor. Bu yardımlar bereketli bir av sezonunda size destek olur, bizleri de hatırlarsınız umarım." diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından balıkçılara avlanmada kullanabilecekleri malzemeler dağıtıldı.

Vira Haber