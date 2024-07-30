Büyükşehir'in Aydın-Muğla Arası Deniz Otobüsü Seferlerine Yoğun İlgi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerine sahip Aydın ve Muğla illerinin turizm bağını güçlendirmek ve hareketliliği artırmak amacıyla başlayan proje, yerli ve yabancı turistlere hızlı ve konforlu bir ulaşım imkânı da sunuyor. Denizyoluyla ulaşımda yüksek konforu da sağlayan seferler, bölgedeki turistik faaliyetlerin artmasıyla birlikte ekonomiye de önemli bir katkı sağlıyor.



“Hem trafikten kurtulduk hem de bir deneyim”

Deniz otobüsü ile ilk defa yol gerçekleştirdiği ifade eden Elif Arslan; “Kuşadası’nda ablamı ziyarete gelmiştik, gelmişken Bodrum’u da görmek istedik. Deniz otobüsü hem trafik çilesinden kurtardı hem de farklı bir deneyim oldu. O yüzden hem trafik çilesinden kurtaran hem de daha zevkli, görsel şölen olacak bir tercih bizim için. Personel çok güler yüzlüydü, bilet satın alırken arabayı park etmek için bize yardımcı oldular, ücretsiz bir otoparkın olduğunu söylediler. Bu da önemli bir nokta çünkü arabayı nereye park edeceğim sorusu da benim için önemliydi. Bence bu da önemli bir avantaj” dedi.



“Çevre kirliliğini azaltıyor”

Deniz otobüsü seferlerinin çevre kirliliğini de azalttığına dikken Oğuz Alan, “Gayet güzel bir uygulama, tebrik ediyorum belediyemizi. Ulaşım açısından hem kısalığı güzel hem konforu güzel ve maliyet açısından da önemli. Bir yandan da çevre kirliliğini engelliyor, karbon salınımını azaltıyor. Çok memnunuz böyle bir hizmet olmasından. İlginç ve heyecanlı bir deneyim, arabayla gitmekten daha iyi, tavsiye ederim herkese. Bu hizmeti hayata geçiren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’nin Aydın gibi çağdaş şehirlere ihtiyacı var”

Tatil için geldikleri Didim’den Bodrum’a deniz otobüsü ile gezmek için gittiklerini ve bu hizmetten memnuniyet duyduklarını söyleyen Ayhan Demirören, “Böyle bir hizmetin başlamasından gayet memnun olduk, küçük çocuğumuzun da gezmesini, çevreyi görmesini istiyoruz. Ailecek gidelim, gezelim ve akşam yine deniz otobüsüyle dönelim istiyoruz. Hoşumuza gitti, denizden ulaşım karayoluna göre çok daha rahat, serin serin gidiyoruz. Türkiye’nin Aydın gibi çağdaş, gelişmekte olan şehirlere ihtiyacı var” dedi.



“Özlem başkanımıza çok teşekkür ediyorum”

Daha önce Bodrum’daki arkadaşlarını görmek için araba ile gidip gelmek durumunda olduğunu ifade eden İsmail Seçkin Üstün, “İlk defa gidiyorum, Bodrum’da arkadaşlarım var. Daha önceden hep arabayla gidiyordum ama şimdi hem trafikten kurtuldum, hem yakıttan kurtuldum. Arabayla gitseydim eğer en az 700-800 liralık yakıt harcayacaktım, park yeri bulmak da çok zor. Şimdi öyle bir sorunum yok, ineceğim, 200 metre yürüyeceğim ve arkadaşlarımın yanına varacağım. Özlem Başkanımıza böyle bir hizmeti bizlere sunduğu için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Vira Haber