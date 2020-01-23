Buzul vadisini kızakla geçtiler

Uzmaract iklim aksiyon takımı, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Kuzey Kutbu’na yolculuk yaptı.

Grönland’a giden ekip, köpeklerin çektiği kızaklara binerek buzul vadisini geçti. Grönland’ın en kuzeyine kadar çıkan ekip, kış mevsiminde -20 derece hava sıcaklığı ve -2 derece su sıcaklığı şartlarında dalış yaparak su atında Türk bayrağını dalgalandırdı.

“Grönland’da bazı ilkleri gerçekleştirdik ilk Türkler olarak”

Grönland’daki etkinliklerinde bahseden Engin Hınçer, “İklim aksiyon takımı olarak ülkemizi temsil etmek adına Kuzey Kutbunda Grönland’da bazı ilkleri gerçekleştirdik ilk Türkler olarak. Amacımız küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine birazcık da olsa dikkat çekmekti. Ve neler yapabiliriz neler oluyor bitiyor, oradaki iklim şartları neler onları gözlemledik, doğal yaşamı gözlemledik” dedi.

Oradaki yerel insanlarla görüşüp video ve fotoğraf çektiklerini belirten Engin Hınçer,” Bu bir ekspedisyondu. Bura da ilk olarak neler yaptık ? Yine Grönland’ın en kuzeyinde bulunan ve son şehri olan 78 derece enleminde bulunan bir şehre giden ilk Türk ekip olduk. Orada buzul vadisini kızaklarla geçen ilk Türk ekip olma şansını yakaladık” diye konuştu.

-20 derece soğuklukta buzulda dalış

Kış şartlarında hava sıcaklığının kuzeyde -40 olarak gördüklerini belirten Hınçer,” Kuzey de hava sıcaklığını -40 olarak görürken biraz güneye indiğimizde hava sıcaklığı -20’lere indi. Yine Buzul dalışı yapan ilk Türk ekip olduk. Ve yine kuzeyde donmuş buz dağlarının arasında vadi geçişi yaptık. Buz dağlarının üzerine tırmanış yapan ilk Türk ekip olduk. Onun dışında da yine yürüyüşler yaptık. Gözlemler yaptık ve bunları belgeledik. Umarım aksiyon iklim takımı olarak bir faydamız olur. Gezegeni çok yakın zamanlarda büyük tehlikeler bekliyor aslında. Herkes birey olarak küçücük bir şey yapsa bu bile kurtarıcı olabilir” diye konuştu.

Vira Haber