Caddebostan Sahili'nde Deniz Dibi Temizliği Yaptı

Marmara Yelken Kulübü ve Türk Balıkadamlar Kulübü organizasyonuyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Marmara Temiz, Marmara Evimiz" etkinliği kapsamında yapılan deniz dibi temizliği yaklaşık bir saat sürdü.

Foto muhabiri Şebnem Coşkun ile kameramanlar Hüseyin Çakmak ve Cihangir Suiçmez de dalış yaparak deniz dibindeki durumu görüntüledi.

Etkinliğe katılarak çöp toplayan dalgıç Artur Kuyumcuyan, deniz dibinde görüş açısının oldukça düşük olduğunu, deniz kirliliğinin önüne geçilmesi için atık yağ ve çöplerin geri dönüştürülmesi konusunda duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Türk Balıkadamlar Kulübü Dalış Okulu Başkanı Ergün Özyiğit de "Ne kadar çok insan ilgilenir ve bu işin ciddiyetini kavrarsa Marmara’ya yeniden kavuşma şansımız bir o kadar fazla olur diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vira Haber