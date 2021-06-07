Caddebostan Sahili'nde Müsilaj Temizliğine Başlandı

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmalarına başlandı.

Caddebostan Sahili'ne gelen ekipler, deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti.

Ekipler daha sonra müsilajları depolama tanklarına doldurdu. Tanklara doldurulan deniz salyalarının daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Tamer Çobanoğlu yapılan temizlikle ilgili "Bugün itibarıyla Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj problemine yönelik temizlik çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmaları yaygınlaştırarak sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Kurum çalışmaları inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da tekneyle Kocaeli'nin Başiskele ilçesi açıklarında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit Körfezi'nde deniz süpürgeleriyle devam ettiği müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi.

Daha sonra Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen deniz salyası oluşumunu araştırmak üzere seyrüfeser halindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün araştırma gemisi Bilim-2'yi ziyaret eden Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaj problemiyle ilgili hem çalışmaları yerinde görmek hem de çözüm önerileriyle ilişkin çalıştayı neticelendirmek üzere kente geldiğini belirtti.

Kurum, tüm mesailerini bu sorunun çözümüne verdiklerini kaydederek, hem deniz yüzeyinde hem de dibinde bilim insanları ve bilim gemisi ve üniversiteyle birlikte çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

"Marmara'mızı, boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz"

Bu kapsamdaki çalışmaları anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:

91 ayrı noktadan numuneler aldık. Bu gemi her türlü numuneyi alıp analiz edebilen, laboratuvarlarda deney sonuçlarını çıkarabilen beceride ve kabiliyette. Üniversitemizle birlikte, bu çalışmayı yürütüyoruz ve sahadan aldığımız veriler çerçevesinde de hem çalıştayımızda açıkçası sürecimizi yürütüyoruz, alınması gereken acil ve uzun vadeli planlarımızı da bilim insanlarımızla birlikte yine belediyelerimiz, valilerimiz, Marmara kıyısında açıkçası sivil toplum örgütlerimiz, sanayi kuruluşlarımızla hep birlikte inşallah birazdan açıklayacağımız eylem planları çerçevesinde hem kısa vadede hem de uzun vadede yatırımlarımızı yapacağız.

Vira Haber