CAG Logistics, BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzaladı

Soycan Şirketler Grubu’nun lojistik ve tedarik zinciri alanında faaliyet gösteren üyesi CAG Logistics, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi'nin (UN Women) iş birliğinde kurulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne imza attı. Böylelikle şirket, Türkiye’nin taşımacılık ve lojistik sektöründe WEPs imzacısı olan ilk 10 şirket arasına girdi. Bu doğrultuda CAG Logistics, sözleşme içinde yer alan yedi prensibe bağlı kalarak cinsiyet eşitliğine, kadınların toplumda ve iş hayatında daha fazla rol almasına öncülük edecek.

“Kadınlarımıza ve toplumumuza olan bir görevimizi daha yerine getirdik”

İmzaladıkları prensiple ilgili açıklamalarda bulunan Soycan Şirketler Grubu ve CAG Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan, grup olarak Türkiye’nin her açıdan kalkınması adına sürdürülebilir adımlar attıklarını belirterek, “Bu bilinçten hareketle grup şirketlerimizde fırsat eşitliği kültürünü daha güçlü ve daha kalıcı bir yapıya dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz toplumun daha adil ve istikrarlı bir yapıya kavuşmasına ve Türkiye'nin her alanda sürdürülebilir büyümesine katkı sağlama düşüncesini tüm faaliyetlerimizin odak noktasında tutuyoruz. Hizmetlerimizi sürekli geliştirdiğimiz gibi faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kurum içi cinsiyet eşitliği politikalarının uygulanmasını kendimize misyon ediniyoruz. Tüm bu adımlarımızın yanı sıra Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni de kabul ederek kadınlara ve topluma olan bir görevimizi daha yerine getirdik. Bundan sonra da kadınların hem toplumsal hayatta hem de iş hayatında daha geniş çapta ve daha etkin rollerde yer alması için cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Yılmaz Soycan

“Sektörde WEPs imzacısı olan ilk 10 şirket arasına girmekten gururlu ve mutluyuz”

CAG Logistics çalışanlarının yüzde 50’sinden fazlasının kadınlardan oluştuğunu ve özellikle lojistik alanında kadın istihdamı ve yönetiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Soycan, “Çeşitli raporlara göre kadınlar, küresel tedarik zincirlerinde ve lojistikte tüm sektörlerde üst düzey yönetici pozisyonlarının yüzde 20'sinden azını temsil ediyor. Türkiye’de bu oranın daha düşük olduğuna inanıyorum. Bu imza ile erkek egemen olarak görülen sektörümüzde kadınların daha fazla temsil edilmesine, üst yönetimde ve kritik noktalarda daha fazla kadının görev almasına, fırsat eşitliğinin sağlanmasına liderlik etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz ve Türkiye’nin taşımacılık ve lojistik sektöründe WEPs imzacısı olan ilk 10 şirket arasında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” diye belirtti.

“Cam tavanların aşılmasına destek olmak tüm lojistik sektörünün görevi”

Soycan Şirketler Grubu’nun kurum kültüründe, yönetim anlayışında ve vizyonunda topluma örnek teşkil edecek stratejiler yer aldığının da altını çizen Soycan, “Kadınların iş hayatında ve toplumda temsilinin güçlendirilmesi için tüm Soycan Şirketler Grubu iştiraklerinde cinsiyet ve fırsat eşitliğini benimsiyoruz. Bugün şirket çalışanlarımızın yüzde 50’sinden fazlasını kadınlar oluşturuyor. Genel müdürü de kadın olan şirketimizin üst ve orta kademelerde çalışan kadın oranı da yüzde 50’nin üzerinde. Bu anlayışla kadınların yalnızca cinsiyetlerinden ötürü özellikle de maskülen olarak görülen lojistik, otomotiv, inşaat gibi sektörlerde karşılaştığı cam tavanların aşılmasına destek olarak kendi sektörümüze örnek teşkil ediyoruz. Daha adil ve istikrarlı bir dünya için olduğu kadar sektörümüzün büyümesi için de sektördeki tüm oyunculara, kadınların sektörde daha fazla yer edinmesi gerektiği çağrısında bulunuyoruz” dedi.

WEPs şu maddelerden oluşuyor:

Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması.

Vira Haber