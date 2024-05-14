Çakmak Barajı'nda Bulunan Ağlara El Konuldu
Samsun Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri tarafından, Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'nda yapılan denetimlerde bulunan sahipsiz ağlara el konuldu.
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Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri tarafından Çakmak Barajı'nda denetim yapıldı. 11 Mayıs 2024 tarihinde başlayan iç sularda sazangillere ait av yasakları kapsamında yapılan denetimlerde bulunan sahipsiz ağlara el konuldu.
Çakmak Barajı'nda yapılan denetimlerde ele geçirilen sahipsiz ağlar baraj gölünden çıkarıldı ve el konuldu. Ağlarda yakalanan balıklar suya bırakılırken, denetimlerin düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.
Vira Haber
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Etiketler : Çakmak Barajı, Denetim, Ağ
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