Çakmak: “Denizcilik eğitimi, Türk denizciliğinin gelişimine ışık tutuyor”

Mecliste konuşan Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, “Şükür ki; son yıllarda devletimizin yatırımlarıyla tekrar şahlanmaya başladık, Mavi Vatan’daki çıkarlarımızı korumaya başladık, denizcilik ile ilgili yeni yatırımlara başladık. Bunların başında da eğitim geliyor. Denizcilik eğitimi, Türk denizciliğinin gelişimine ışık tutuyor. Denizcilik bir bütündür” dedi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı başkanlığında Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısına katılarak duygu ve düşüncelerini aktaran Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, devletin son yıllarda her alanda atağa geçtiğini ifade ederek, “Şükür ki; son yıllarda devletimizin yatırımlarıyla tekrar şahlanmaya başladık, Mavi Vatan’daki çıkarlarımızı korumaya başladık, denizcilik ile ilgili yeni yatırımlara başladık. Bunların başında da eğitim geliyor. Denizcilik eğitimi, Türk denizciliğinin gelişimine ışık tutuyor. Denizcilik bir bütündür.” dedi.

YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında başlayan meclis toplantısına; Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Karamürsel Belediyesi Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bamyacı, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Yorulmaz, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Özcan Gündoğdu, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Ersin Kayahan, Yalova SGK İl Müdürü Mehmet Salih Aydın, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Çoşkun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Deniz Ulaşım Şube Müdürü Mehmet Yıldırım, İMEAK DTO Yalova Temsilcisi Murat Can, KOSTBİR Kocaeli Serbest Bölgesi Tersaneler Birliği Derneği Genel Sekreteri Baran Görgülü, Yalova Tersaneciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kayatürk, Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Mesleki Eğitim ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem İnce, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Şimşek, Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Oğuzhan Erdem ile Kocaeli denizcilik camiası üyeleri katıldı.

“EKONOMİDE TAŞLAR YERİNE OTURACAKTIR”

Meclisin açılış konuşmasını gerçekleştiren İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, 20 Temmuz 1974 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Harekâtı’nın Yıldönümü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Türk denizcisi ve Türk denizciliğinin dirilişi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başladı. Doğusel, “Son birkaç yılda yaşadığımız pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve bunların ekonomiye negatif etkisi ile 6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketi, kuşkusuz ki ekonomide yeni adımları elzem kıldı. Sayın Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olması ile yaratılan yeni maliye politikaları kısa vadede gerek halkımız gerekse de üreticimiz için sorun olsa da, orta vadede yapısal sorunların çözüleceğine ve Türk ekonomisinde taşların yerine oturacağına inancımız tam” dedi.

“EN ÇOK İHRACAT DERİNCE’DE”

Başkan Doğusel, Kocaeli Liman İstatistikleri ile ilgili bilgiler verdi. Doğusel, “Dış Ticaret Verilerine bakarsak; Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında ihracatımız 18 milyar 661 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 39 milyar 509 milyon dolara ulaştı. İlk altı ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 8 milyar 881 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden Dilovası’nda ise 4 milyar 279 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti” dedi.

“GÜMRÜK KAPILARIMIZ ZİRVEDE”

Açıklamasını sürdüren Vedat Doğusel, “İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 12 milyar 576 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde 14 milyar 922 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk altı ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 129 milyar 649 milyon lira. Geçtiğimiz aya göre ihracatta %4,5, ithalatta ise %13,5 oranlarında azalışlar yaşanmıştır” dedi.

“KOCAELİ ÜLKE SIRALAMASINDA BİRİNCİ”

Kocaeli’nin gemi istatistikleri hakkındaki verileri de paylaşan Doğusel, “Gemi İstatistiklerinde ise: Gelen gemi sayısı itibariyle; 2023 yılı ilk altı ayında Kocaeli’ye 1.428 adet Türk bayraklı, 3.401 adet yabancı bayraklı olmak üzere toplam 4.829 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 17’si Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 13 milyon 681 bin ton elleçlenirken, Boşaltmada 27 milyon 222 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda; 40 milyon 904 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye %15.7’lük pay almıştır. Gerek gemi sayısı ve gerekse yük elleçlemesinde Kocaeli ülke genelinde birinci sırada yer almaktadır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 1.007.249 TEU ile, Türkiye genelinde 2. Sırada yerini korumuştur” açıklamalarında bulundu.

YILDIRIM: “BOŞLUĞUN DOLDURULMASI LAZIM”

Doğusel’in ardından kürsüye gelerek konuşan Karamürsel Belediyesi Başkanı İsmail Yıldırım, “Sizleri ilçe belediye başkanı olarak Karamürsel’de misafir etmekten mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde maalesef denizlerimizden çok az yararlanıyoruz. Anadolu topraklarına Orta Asya’dan gelen bizler, denizcilik kültürüne çok uzun yıllar sonra vakıf olmanın verdiği boşluğu yaşıyoruz. Bu boşluğun kısa zamanda doldurulması lazım. Artık bu kadar global olan bir dünyada, askeri ve ekonomik açıdan denizin ve denizciliğin ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok daha iyi biliyoruz” dedi.

“DTO’YA DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Özellikle Karamürsel ilçemizde; deniz ve denizcilikle, denizcilik eğitimi alanlarında gerçekleştirilen faaliyetler bizler için çok özel diyen Yıldırım,” Karamürsel özelinde şunu ifade etmem gerekiyor ki; biz tarih bir misyonu yaşayan bir ilçeyiz, adımızdan belli. Selçuklunun ilk beylerinden, Osmanlı Devleti’nin ilk Kaptan-ı Deryası, Karamürsel lakabıyla bu bölgeyi fetih etmiştir. Bu bize, denizcilik alanında tarihi bir misyon yüklüyor. Bu misyon da biz; eğitim tarafını tercih ettik. Özetle; denizcilik bizim için çok özel. Karamürsel Belediyesi olarak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizin denizciliğe verdiği önemi yakından takip ediyoruz. Çok başarılı ve sosyal projelere imza attığınızı görüyoruz. Karamürsel’in bir ferdi olarak, denizciliğe yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı sizlere tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

“DENİZCİLİK BİR BÜTÜNDÜR”

Daha sonrasında söz alan Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak kısa bir konuşma gerçekleştirerek, “Mavi vatana hakim olduğumuz zaman cihana da hakimdik. Unutmayın, Karamürsel’de atılan bir tohum ile Akdeniz’i biz Türk gölü haline getirmiştik. Şükür ki; son yıllarda devletimizin yatırımlarıyla tekrar şahlanmaya başladık, Mavi Vatan’daki çıkarlarımızı korumaya başladık, denizcilik ile ilgili yeni yatırımlara başladık. Bunların başında da eğitim geliyor. Denizcilik eğitimi, Türk denizciliğinin gelişimine ışık tutuyor. Denizcilik bir bütündür. Denizcilik bir bütündür. Bunun bir teorisi var. Bu teoriyi de buradaki okul bize verecek. Evlatlarımız bu okulda yetişecek ve daha sonrasında Türkiye’nin denizciliği gelişecek. İş adamlarımızın yatırımlarıyla da, Türkiye ekonomisine güç katacak” ifadelerine yer verdi.

“SEKTÖRÜMÜZ İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bamyacı da mecliste söz alarak, “Öncelikle sizleri okulumuzda ağırlamaktan dolayı çok memnunuz. Karamürsel’de denizcilik eğitimi açışından ilk açılan kurum bizim okulumuz. 8 yıldır okulda görev alıyorum. Her dönemimizde Türkiye ve Kocaeli’nin denizciliğinin gelişimi adına elimizi taşın altına koyduğumuzu düşünüyorum. Önceden olduğu gibi bundan sonraki süreçlerde de, öğrencilerimiz ve sektörümüz ile iç içe çalışacağız” dedi.

“SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BAŞ TACIMIZ”

Meclise katılan Yalova SGK İl Müdürü Mehmet Salih Aydın ise yaptığı konuşmada, “Böyle bir toplantıya katılmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Kurum olarak denizcilik sektörünün yatırımcıları bizim baş tacımız. Sağlamış oldukları istihdam ülkemiz açısından, bölgemiz açısından büyük bir değer getirmekte. Eğitimcilerimize de böyle bir okulda öğrencilere fırsat verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Ülkenin yönetimine katkıda bulunacak yeni nesiller işte buradan aramıza katılacak” şeklinde konuştu.

“NAVLUN SEVİYELERİ GERİLEDİ”

Dr. Onur Sabri Durak, konteyner taşımacılığında 2023 yılı ilk yarısındaki gelişmeler ve 2024 yılı beklentileri konusunda gerçekleştirdiği bilgilendirmede, öncelikle Deniz Ticaretindeki güncel gelişmelere yer verdi. Durak, “2023 yılı itibariyle, deniz taşımacılığı sektöründe geçen iki sene içerisinde elde edilen navlun kazanımları eridi. Trans-Atlantik hattı gibi bazı hatlar haricinde Covid-19 öncesi dönemdeki navlun seviyelerine geriledi” dedi.

“GEMİLERDE KAPASİTE ARTIŞI DOĞURUYOR”

Açıklamalarını sürdüren Durak, “Gemi siparişlerinde nispeten azalma olsa da 2023 – 2024 döneminde 4.9 milyon TEU kapasitelik gemi siparişi bekleniyor Her ne kadar geri dönüşüme giden gemi sayısında artış olsa da, bu artış beklenen seviyede olmamıştır. Diğer yandan 2. çeyrekte hizmete giren ve 3. çeyrekte hizmete girecek olan gemilerle bir kapasite artışı/fazlası doğmaktadır. Gemilerin seyir hızının azaltılmasını sonuçlayabilir. Seyir hızlarında %5-10 arasında yavaşlama beklenmektedir” şeklinde konuştu.

“KONTEYNERDE KARLILIK DEVAM EDECEK”

Konteyner taşımacılığındaki son gelişmeleri de aktaran Onur Sabri Durak, “2022’deki karlılık oranlarından sonra bu yıl konteyner taşımacılığında karlılık oranında düşüş beklenmektedir Konteyner taşımacılığındaki karlılık, 2022 yılı kadar olmasa da devam edecektir. Yük ilgilileri lehine gelişen bu durumda, taşıyan taraf (gemi), ödeme süre ve koşulları, bekleme süreleri, demuraj gibi sözleşme kalemleri üzerinden müzakereleri yürütecektir. Maliyet verimliliği sağlamak için taşıyanlar aktarmalı yük taşınmasına dönük çözümlerle geleceklerdir. Bu da taşıma sürelerini artıracağı gibi, limanlarda bekleme/sıra oluşmasına yol açabilecektir” dedi.

“YENİ ELEKTİRİKLİ VAPUR PROJEMİZ VAR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Deniz Ulaşım Şube Müdürü Mehmet Yıldırım da meclise katılarak, Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği Horizon Programıyla daha temiz bir dünya için deniz araçlarının elektrikli sisteme dönüştürüleceği proje hakkında bilgilendirmede bulundu. Yıldırım, “Kocaeli Körfezimizde hizmetlerimizi 12 iskele ile birlikte sunuyoruz. Bunların 8 tanesi aktif. Bu iskelelerde yolcu taşımacılığı yapmaktayız. İki vapurumuzdan birisini proje kapsamında dönüşüme tabii tuttuk. Artık sektör elektrikli sisteme başladı. Atatürk yolcu vapurumuzu bu şekilde dönüşüme tabi tutmuş bulunmaktayız. Bunun dışında yeni ve sıfır bir elektrikli yolcu vapuru yapma projemiz var. Umuyorum ki en kısa sürüde imzalar atılır ve yeni hibrit vapurumuz da Körfezimizde hizmete başlar” dedi.

“HAYALET AĞLAR ÇÖLLEŞMEYE NEDEN OLUYOR”

Son olarak kürsüye gelerek konuşma gerçekleştiren Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Çoşkun, “Müdürlük olarak birinci vazifemiz, denizlerimizdeki bize verilen yetki çerçevesinde denetim ve kontrolleri sağlamak. Bunun yanında denizlerimiz korumaya yönelik projeler üretiyoruz. Bunların başında da denizlerimizde terk edilmiş, avcılık sırasında bırakılmak zorunda kalmış büyük ve devasa ağların denizlerden çıkarılması. Bunun en büyük sebebi de, ağların balık popülasyonunun yoğun olduğu, balık yuvalarının olduğu kayalık alanda yer alması. Ağların buralarda başı boş olarak kalması, o bölgede çölleşmeye neden oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

“DTO KOCAELİ BİZE DESTEK VERİYOR”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile birlikte birçok proje imza attıklarını da ifade eden Coşkun, “Bununla ilgili olarak, 3 sene önce hayalet ağları çıkarmaya başlamıştık. Şu ana dek; 20 bin metrekare kadar ağ çıkardık. Bu sene, Gebze bölgesinde bu çalışmayı sürdürüyoruz ve bu bölgede15-20 bin metrekare arasında tahmini hayalet ağ çıkaracağız. Bunu hizmetleri yerine getirirken özellikle STK’lar ile çalışıyoruz. Bu işi birlikte yapmamız çok önemli. Gebze’deki hayalet ağları temizledikten sonra ise farkındalık oluşturmak adına sergi ve panel düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizin desteklerini görüyoruz. Odamız, hemen hemen her projemizde bizimle birlikte yol yürüyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Vedat Doğusel ve yönetimine bu konudan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

SEKTÖRÜN SORUNLARI KONUŞULDU

Tamamlanan konuşmaların ardından meclis toplantısında, Yalova Tersaneciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kayatürk dernek faaliyetleri, Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Mesleki Eğitim ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem İnce, denizcilik sektöründeki istihdam sorunları hakkında bilgiler verdi. Daha sonrasında Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Şimşek ise, “Defamed nedir? Büyüme Stratejileri ve organizasyon Planları” konusundaki sunum gerçekleştirdi. Meclis, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.

Vira Haber