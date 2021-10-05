California kıyılarında petrol sızıntısını temizleme çalışmaları başladı

ABD'nin California eyaletine bağlı Huntington Beach'e bağlı Orange County kıyılarında hafta sonunda petrol sızıntısı meydana geldi.

3 bin varil petrolün Orange County kıyılarında 33 kilometrelik alana yayılmasıyla balıkçılık faaliyetleri geçici süreyle askıya alındı. Bir süreliğine ziyarete kapatılan sahil şeridinde faaliyetler de durduruldu. Yerel yetkililerin “çevresel felaket” olarak tanımladığı olayın ardından sahil şeridini temizleme çalışmaları başladı. Yetkililer, sızıntının tespit edilebilmesi için sahil kesiminden numune aldı.

Öte yandan petrol sızıntısıyla ilgili iki çağrı alındığı açıklandı. İlk olarak demir atan bir geminin sahil kesimindeki denizin normalden daha parlak olduğuna, ikincisi ise ilk çağrıdan 6 saat sonra uydu görüntülerinde olası petrol tabakasının tespit edildiğine ilişkin ihbar alındı.

Orange County'de acil durum ilan edilirken, yetkililer sızıntının çevreye etkisinin belirlenmesinin henüz erken olduğunu savunuyor.

Vira Haber