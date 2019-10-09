Çalıştığı gemide hayatını kaybetti
Çalıştığı gemide geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybeden Muharrem Çimen’in ölüm haberi Gölcük'te yaşayan ailesini yasa boğdu
Emekli astsubay Muharrem Çimen’in İspanya'da ikinci kaptan olarak görev yaptığı gemide geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Muharrem Çimen (65), astsubaylıktan emekli olduktan sonra özel şirkette gemi personeli olarak çalışmaya başladı.
Çimen, İspanya açıklarında ikinci kaptan olarak görev yaptığı gemide geçirdiği kaza nedeniyle ağır yaralandı.
Çimen, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.
Çimen'in ölüm haberi Gölcük'te yaşayan ailesini yasa boğdu. Eşinin ölüm haberini alan Türkan Çimen, büyük üzüntü yaşadı. Muharrem Çimen’in cenazesinin ne zaman gönderileceği henüz bilinmiyor.
TEMAD üyesi olan Muharrem Çimen’in cenazesini almak için TEMAD’ın avukatı İspanya’ya gidiyor.
Vira Haber
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