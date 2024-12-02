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Can Salına Bindirip Denizin Ortasına Bıraktılar

Can Salına Bindirip Denizin Ortasına Bıraktılar

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca deniz ortasına bırakılan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 10 düzensiz göçmen ile beraberinde 11 çocuk kurtarıldı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber 


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