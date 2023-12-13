Çanakkale Boğaz Trafiği Askıya Alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine kapandığını duyurdu.
A+A-
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 09.00 itibariyle olumsuz hava koşulları (sis) nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alınmıştır.”
Vira Haber
Bu haber toplam 112 defa okunmuştur
Etiketler : Çanakkale Boğazı, Ulaşım Engeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gemi Trafiği
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.