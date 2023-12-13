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Çanakkale Boğaz Trafiği Askıya Alındı

Çanakkale Boğaz Trafiği Askıya Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine kapandığını duyurdu.

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Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 09.00 itibariyle olumsuz hava koşulları (sis) nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alınmıştır.”

Vira Haber

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