Çanakkale Boğaz Trafiği Askıya Alındı

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 09.00 itibariyle olumsuz hava koşulları (sis) nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alınmıştır.”

Vira Haber