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Çanakkale Boğazı Gemi Trafiğine Yeniden Kapatıldı

Çanakkale Boğazı Gemi Trafiğine Yeniden Kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söndürme çalışmaları devam eden yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındığını bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söndürme çalışmaları devam eden yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

Vira Haber

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