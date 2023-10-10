Çanakkale Boğazı Girişinde Gemi Arızası
Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan 150 metre uzunluğundaki "Guana" adlı kuru yük gemisi güvenli bölgeye demirledi.
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Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan kuru yük gemisi güvenli bölgeye demirledi.
Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, 150 metre uzunluğundaki "Guana" adlı kuru yük gemisi, İsrail'den Romanya'ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kumkale önlerinde makine arızası yaptı.
Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-14" römorkörü refakatinde Karanlık Liman'a demirledi.
Vira Haber
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Etiketler : Çanakkale Boğazı, Gemi Arızası, Çanakkale
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