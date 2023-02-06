Çanakkale Boğazı Transit Gemi Geçişlerine Açıldı
Kar yağışı nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, trafiğe açıldı.
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Sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Yağışın azalmasının ardından trafiğin normale döndüğü, boğazın transit gemi geçişlerine açıldığı kaydedildi.
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Etiketler : çanakkale boğazı, deniz, sis
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