Çanakkale Boğazı'nda arızalanan konteyner gemisi kurtarıldı
Yunanistan’dan Romanya’ya giden 99 metre boyundaki LADY ZONA isimli demir yüklü konteyner gemisi Çanakkale Boğazı Kumkale mevkisinde arızalandı.
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Yunanistan’dan Romanya’ya giden 99 metre boyundaki LADY ZONA isimli demir yüklü konteyner gemisi Çanakkale Boğazı Kumkale mevkisinde arızalandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait KURTARMA - 6 römorkörünün müdahale ettiği gemi kurtarılarak Karanlık Liman'a demirletildi.
Vira Haber
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Etiketler : çanakkale boğazı, lady zona, kegm
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