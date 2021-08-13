İstanbul30 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Çanakkale Boğazı'nda arızalanan konteyner gemisi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan konteyner gemisi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan konteyner gemisi kurtarıldı

Yunanistan’dan Romanya’ya giden 99 metre boyundaki LADY ZONA isimli demir yüklü konteyner gemisi Çanakkale Boğazı Kumkale mevkisinde arızalandı.

A+A-

Yunanistan’dan Romanya’ya giden 99 metre boyundaki LADY ZONA isimli demir yüklü konteyner gemisi Çanakkale Boğazı Kumkale mevkisinde arızalandı.  

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait KURTARMA - 6 römorkörünün müdahale ettiği gemi kurtarılarak Karanlık Liman'a demirletildi. 

e8qgjglwuaee4j0.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 177 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.