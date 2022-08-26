Çanakkale Boğazı'nda Bir Gemi Karaya Oturdu
Çanakkale Boğazı'nda "Mona" isimli 100 metre boyundaki Akçansa Limanı'nı önlerinde karaya oturdu.
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Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi için çalışma başlatıldı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.
Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail'e seyir halinde bulunan "Mona" isimli 100 metre boyunda ve 4 bin 783 grostonluk kargo gemisi, liman önlerinde karaya oturdu.
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.
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Etiketler : çanakkale boğazı, deniz, arıza, mona
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