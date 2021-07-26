Çanakkale Boğazı'nda dalış yapan gazeteci anlattı: Deniz yıldızlarının bile üzeri müsilajla kaplanmış

Çanakkale Boğazı’nda 17 metrede dalış yapan gazeteci Berfin Adıcan, müsailaj sorununun henüz bitmediğini gözler önüne serdi.

Sözcü gazetesine konuşan gazeteci Berfin Adıcan,2012'den beri 1 yıldız dalıcı olduğunu belirterek, müsilaj sorununu ele almak amacıyla uzun süredir böyle bir dalışı planladığını söyledi. Adıcan, “Çanakkale Balıkadamlar Spor Kulübü ile birlikte bir dalış gerçekleştirdik. Ben 1 yıldız dalıcı olduğum için 18 metreye kadar inebiliyorum. Bunu da belirttim çünkü insanlar ‘yasa dışı bir şekilde mi dalış yaptınız?' diye yazmışlar. İndik ve 5 metreden itibaren çok ciddi bir müsilaj sorunu vardı” diye konuştu.

“DENİZDE CANLI NAMINA BİR ŞEY YOK”

5 metreye kadar çok az balık görülebildiğini söyleyen Adıcan, “5 metreden sonra buddy'nizi göremeyecek kadar ciddi bir sorun vardı. Ben 17.1 metrede yayınladım görüntüleri. Görüntüde de problem olmasın diye gösterdim zaten orada. Denizde hiçbir şey yok. 2 tane sadece deniz yıldızı gördüm. Onların da üzeri zaten müsilajla kaplanmış ve ölmüşlerdi. Denizde canlı namına hiçbir şey yok. Değil oradan balık yemek, sardalya yemek yani normal bir yosunların üzeri bile müsilajla kaplanmış durumda” ifadesini kullandı.

İKİ BAKAN BALIK YEMİŞTİ

Geçen haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilerle bir araya gelmiş ve Marmara’da müsilaj sorununu kalmadığını söylemişti. Bakan Kurum, “İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Yüzme suyu alanlarında herhangi olumsuz bir sorunla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilirler, balık yiyebilirler” demişti. Bakan Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraber kameralar önünde Marmara Denizi'nden yakalanmış sardalya yemiş ve gazetecilere ikram etmişti.

Vira Haber