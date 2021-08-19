Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale'den Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine seyreden 118 metre uzunluk ve 5 bin 36 groston ağırlığındaki Türk bayraklı "Kolin-9" adlı petrol tankerinin makineleri ve dümeni Kepez önlerinde arızalandı.

Sürüklenen ve bir süre sonra bulunduğu bölgeye demir atan geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" römorkörü sevk edildi.

Yedeklenen gemi, Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.

Boş durumdaki tankerin arızasının giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Vira Haber