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Çanakkale Boğazı'nda Karaya Oturan Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Karaya Oturan Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan, 19 metre uzunluğunda ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek, Lapseki'ye yanaştırıldı.

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Çanakkale Boğazı’nda Çardak Kum Adası önlerinde 19 metre uzunluğundaki, içinde 3 kişinin bulunduğu tekne karaya oturdu. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
‘KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki’ye yanaştırıldı.

Vira Haber 

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