Çanakkale Boğazı'nda Karaya Oturan Yük Gemisi Kurtarıldı

İskenderun'dan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na giden 82 metre boyundaki Togo bayraklı "Gelibolu" isimli demir yüklü gemi, henüz belirlenemeyen nedenle boğazın güney girişinde bulunan Kumkale mevkisi önlerinde karaya oturdu.

Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KIYEM-1" adlı hızlı tahlisiye botu ve balık adam ekibi sevk edildi.

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları da konuyla ilgili bilgilendirildi.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda kurtarılan gemi, "Türkeli" römorkörü ve "KIYEM-1" botunun refakatinde Akçansa önlerindeki 3 No'lu Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.