Çanakkale Köprüsü’nün Tabliyelerinin Yükleme ve Tahliye İşleminde "Hareket" İmzası

60 yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin yanı sıra Özbekistan, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Nijer, Kenya, Dubai, Kamerun, Kenya ve Senegal gibi ülkelerde birçok başarılı projeye imza atan, güçlü makine ekipman parkı, uzman kadrosu ile sunduğu yenilikçi mühendislik çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla sektörün lider kuruluşu Hareket, Türkiye’nin en büyük ağır kaldırma ve taşıma projelerine imzasını atmaya devam ediyor. Temeli 18 Mart 2017 tarihinde atılan, Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin ise 5. asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi’nin 720 ton ağırlığındaki ilk tabliyesinin yükleme ve tahliye işlemleri, Hareket tarafından gerçekleştirildi.

İnşaatı bittiğinde dünyanın orta açıklığı en uzun asma köprüsü unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliyesi Gölcük’ten Gelibolu'ya taşındı. Hareket, Proje dahilinde toplam ağırlığı yaklaşık 60 bin ton olan 86 adet tabliyenin daha yükleme ve tahliye işlemi gerçekleştirilecek. Yüklenip tahliye edilecek toplam 87 tabliyenin en ağırı 885,6 ton, toplam yükün hacmi ise 264 adet olimpik yüzme havuzunu dolduracak büyüklükte olacak.

Hareket olarak hem Türkiye’nin hem de dünyanın en önemli projelerinde yer almaktan gurur duyduklarını söyleyen Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Genel Müdürü Abdullah Altunkum, “Zorlu bir projenin ilk adımını sorunsuz bir şekilde tamamladık. Gölcük’ten 2 x 8 aks 4 sıra SPMT ile mavnaya yüklenen tabliyeyi Gelibolu'da 2 x 16 aks 2 sıra SPMT ile indirilerek stok sahasına taşıdık. Projede 66’sı mega deck olmak üzere toplam 87 adet tabliye var. Bu tabliyelerin tamamını Hareket yükleyip indirecek. Hareket olarak geçen yıl da 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayak temellerini oluşturacak ağırlıkları 700-750 ton arasında değişen, 26 metre yüksekliğindeki çelik şaftlarının çelik şaftların yüklemesini gerçekleştirmiştik. Uzunluğu nedeniyle devrilme riski çok fazla olan bu taşıma işini de emniyetli bir şekilde tamamlamıştık. Bu projeyi de başarıyla gerçekleştireceğimize inancımız tam” dedi.

Vira Haber