Çanakkale Savaşları'ndan Kalma 109 Yıllık Batıklar Görüntülendi

Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale’nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen ‘Çanakkale Geçilmez’ destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası; Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57’nci Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesi'yle her yıl binlerce ziyaretçiye Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Adım atılan her noktasında Çanakkale Savaşları’nın izlerinin görülmesi mümkün olan, açık hava müzesi niteliği taşıyan Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı hayata geçirdiği ve geçireceği yeni projelerle, Çanakkale ruhunu ve Çanakkale Destanı’nı daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Tarihi yarımadanın derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak 3 yıl önce dalış turizmine açıldı. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale’nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. 109 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfedecek. 21 farklı dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları; 'HMS Majestic', 'Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları', 'Helles Barçları', 'Tekke Koyu (W Beach) batıkları', 'Arıburnu Barç', 'Küçükkemikli Barçları', 'Arıburnu Layter', 'Lundy', 'HMS Louıs', 'S.S. Milo', 'Tuzla', 'Denizaltı Mania Ağı', 'Bebek Kayalıkları' ve HMS Trıumph'tan oluşuyor.

Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası olan ve sahip olduğu su altı hazineleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’ndaki 109 yıllık batıklar dünyanın en önemli su altı fotoğrafçılarından olan Alex Dawson tarafından görüntülendi. Dalış öncesi Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, su altı fotoğrafçısı Alex Dawson ile birlikte Seddülbahir Mehmetçik Feneri’nde basın açıklaması yaptı.

Su altı fotoğrafçısı Alex Dawson, “Su altı fotoğrafçısıyım. 2024 yılında dünyanın en iyi su altı fotoğrafçısı seçildim. Batıkları görüntülüyorum. Gelibolu’da olmaktan çok mutluyum. Tarihi Alanı da görmekten mutluluk duydum. Şu anda Ege’den Karadeniz’e uzanan boğaz bölgesinde davet edildim. Buradaki derinlerdeki tarihi batıkları araştırmak ve görüntülemek için. İlk dalışı az önce gerçekleştirdik ve çok güzeldi. Bu bölgede çok önemli tarihi olaylar yaşandı. Bu batıklara inildiği zaman burada birçok insanın hayatını yitirdiğini bilmek çok üzücü. Fakat batıklar çok güzel ve bu projeyi hayata geçirmeniz çok güzel. Bütün insanlara bunu tanıtıyor olmanız ve paylaşıyor olmanız çok önemli. Dünyada çok az yerde Gelibolu’da olduğu gibi tarihi alana dalış yapabilirsiniz. Çok sığdan çok derine kadar birçok tarihi batık gemi var. Bunların çoğu gerçekten büyük. Dünyanın birçok yerinden dalgıçlar gelip Gelibolu’nun derinliklerindeki bu güzellikleri ve tarihi görebilirler. Bu bölgedeki önümüzdeki günlerde daha birçoğuna dalış yapacağız fakat bu yeterli gelmeyecek bundan sonra da tekrar geleceğime enimin. Dalış sırasında yaptığım çekimleri kendi sosyal medyamda paylaşacağım 350 binin üzerinde takipçimin olduğu. Birçok teknik dalgıcın olduğu gruplarda paylaşacağım. Bu bölgedeki teknik dalış potansiyelinin tüm dünyaya anlatacağım. Su altında görülebilecek çok batık var. Lütfen bu bölgenin tanıtımı için buraya gelin ve bize yardımcı olun” dedi.

Su altı fotoğrafçısı ve teknik dalıcı Ashley Peterson ise, “Teknik dalıcıyım ve mağara dalıcısıyım. Florida'dan geliyorum. Uzun süredir mağara ve batıklara dalış yapıyorum. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkındayız. Burası çok özel bir yer. Osmanlı Devleti zamanına, 1’inci Dünya Savaşına dayanan batıklar var. Burası gerçekten duygu içeren bir yer. Sadece dünya savaşı batıkları yok aynı zamanda daldığımız başka ticari batıklar da var. Üzerinde mercanların geliştiği ve büyüdüğü, gerçekten burada olmak çok keyifli” diye konuştu.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise, Gelibolu Sualtı Parkı’nda çok önemli bir gün yaşadıklarını söyledi. Gelibolu Sualtı Parkı’nın çok önemli bir misafiri ağırladığını ifade eden Kaşdemir, “Su altı fotoğrafçılığı konusunda şu anda dünyanın en iyisi Alex Dawson misafirimiz. Tarihi Alan Başkanlığı olarak yakın bir zaman önce faaliyete geçirmiş olduğumuz Gelibolu Sualtı Parkı dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz dünyada dalış dendiği zaman akla gelen çok önemli insanları, yetkin insanları, bu konudaki en iyi insanları Gelibolu Sualtı Parkı’nda, Çanakkale’de ağlamak istiyoruz. Gerçekten biz bu projeye çok inandık. Çünkü Gelibolu Sualtını Parkı’nda, suyun altında bir hazine, bir tarih yatıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan güzellikler yatıyor. 21 farklı dalış noktasıyla dünyada bu kadar zengin dalış noktası olan ve kolay ulaşılabilen başka bir yerde yok. Dalış dendiği zaman akla Çanakkale gelecek. Su altı dendiği zaman akla Gelibolu Sualtı Parkı gelecek. Çanakkale’de dalış yapmak sadece bir suya dalmak değil aynı zamanda bir zaman tünelinde, tarihin içerisinde bir yolculuk yapmak demektir. Başka su altı parklarında olmayan, suyun altında olmayan güzellikler, doğal güzellikler, bozulmamış su altı varlığı, zenginliğiyle beraber tarihi kalıntılarla birlikte Gelibolu Sualtı Parkı şu anda hak ettiği seviyeye gelmeye devam ediyor. Bundan sonra Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak da dünyada su altı camiasında söz sahibi olan, dalışta en iyi olanları Çanakkale’de Gelibolu Sualtı Parkı’nda ağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, su altı fotoğrafçısı Alex Dawson ve su altı fotoğrafçısı ve teknik dalıcı Ashley Peterson’a Gelibolu Sualtı Parkı’na verdikleri destekten dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de, su altı fotoğrafçısı Alex Dawson ile 'HMS Majestic' zırhlısına dalış gerçekleştirdi. 'HMS Majestic' zırhlısı, dünyanın en önemli su altı fotoğrafçılarından olan Alex Dawson tarafından görüntülendi.

Vira Haber