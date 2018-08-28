Çanakkale'de denize giren kız hayatını şokunu yaşadı

Ailesiyle birlikte denize giden 12 yaşındaki kızın yüzüne deniz anasına benzeyen bir canlı yapıştı. Hemen ailesinin yanına dönen küçük kız yüzünde şişlikler oluştuğunu hissetti. Apar topar hastaneye kaldırılan küçük kız yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda bir kaç gün kaldıktan sonra tedavilerinin ardından taburcu edildi. Küçük kızda şişliklerin uzun bir süre daha yüzünde kalacağı öğrenildi.

DÜN DE YAŞANDI

Kemer beldesinde ikamet eden Cemil Yetim isimli vatandaşta dün buna benzer bir olay yaşadı. Serinlemek için denize giren Yetim'in vücuduna deniz anasına benzer cisim yapıştı. Hastaneye giden Yetim tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cismi vücuda yapıştıktan sonra yanık hissi verdiği ve kabuklar oluşturduğu belirtildi.

İLK KEZ KARŞILAŞILDI

Bölge halkı ise böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını ve ilk defa böyle bir cisim gördüklerini söyledi. Deniz anasına benzeyen cismin ise yurtdışından gelen gemilerden olduğu iddia edildi.

Vira Haber