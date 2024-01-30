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Çanakkale'de Dev Dalgalar Sahili Dövdü

Çanakkale'de Dev Dalgalar Sahili Dövdü

Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle kordon boyunda dev dalgalar oluştu.

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Yüksekliği yaklaşık 5 metreyi bulan dev dalgalar adeta sahili dövdü.
Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı şiddetli fırtına uyarısı sonrası kentte gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Kuzey Ege Denizi’nde fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale’de saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle kordon boyunda dev dalgalar oluştu. Yüksekliği yaklaşık 5 metreyi bulan dev dalgalar adeta sahili dövdü.

Vira Haber 

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