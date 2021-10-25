Çanakkale'de feribot seferleri iptal
Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den ise saat 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri iptal edildi.
Vira Haber
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