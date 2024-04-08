Çanakkale’de Gestaş Ramazan Bayramı’nda 17 Gemiyle Hizmet Verecek

9 günlük Ramazan Bayramı tatili bugün itibariyle başladı. İstanbul ve Trakya'daki kentlerden bayram tatili için Bozcaada, Edremit Körfezi, Ege ve Akdeniz sahillerine gitmek üzere tatilciler yola çıkmaya başladı. Gestaş firması alınan tedbrler doğrultusunda, 9 günlük bayram tatili süresince 17 gemiyle hizmet verilecek. Kilitbahir ve Eceabat hatlarında tarifelere akşam ve gece seferleri eklenirken, Lapseki-Gelibolu, Canakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatları olan Boğaz hatlarında 24 saat aralıksız sefer yapılmaya başlandı. Gökçeada'da sefer sayısı günde 24 sefere, Bozcaada'da günde 18 sefere çıkartıldı. Gökçeada ve Bozcaada hatlarında online bilet doluluk oranları yüzde 80'lere varan oranlara ulaşırken, sadece yaz sezonlarında aktif olan Bozcaada'dan dönüş rezervasyon uygulaması, Ramazan Bayramı'na özel olarak uygulanmaya başlanacak.

Vira Haber