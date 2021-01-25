Çanakkale'de Kuvvetli Lodos

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi sahillerini adeta dövdü. Rıhtıma vuran dalgalar, yazlık evlere kadar ulaştı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Küçükkuyu sahilinde rıhtıma vuran dalgaların boyu zaman zaman 2 katlı evlerin boyuna ulaştı.

Dalgaların etkisiyle, Çanakkale-İzmir karayolunun Küçükkuyu beldesinden geçen sahile sıfır noktasındaki karayolunda su birikintileri oluşturdu.

Bunun yanı sıra kuvvetli lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Birçok gemi hareket etmek için lodosun etkisini kaybetmesini bekliyor.

Vira Haber