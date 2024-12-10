Çanakkale'de Lodos ve Sağanak Etkili Oluyor
Çanakkale'de lodos ve sağanak yağış etkili oluyor.
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Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte aralıklarla devam eden yağış, etkisini artırdı. Sağanak yağış olumsuzluklara yol açtı, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Çanakkale Boğazı'nda beliren gökkuşağı ise gemilerin geçişi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
Vira Haber
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