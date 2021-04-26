Çanakkale’de Mürettebat Denize Düştü

Olay saat 19.30 sıralarında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi 14 mil açıklarında Şarköy önlerinde meydana geldi.

Rusya’nın Tuapse Limanı’ndan Honduras’ın Puerto Cortes Limanı’na gittiği sırada Çanakkale Boğazı’dan çıkış yapmakta olan Singapur bayraklı ‘Strategıc Unity’ isimli gemiden bir mürettebat denize düştü. Geminin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Yaşanan gelişmeler üzerine geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Kegm-9’ isimli hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

180 metre boyunda, 30 metre genişliğinde ve 24.641 GRT’lik Singapur bayraklı ‘Strategıc Unity’ isimli geminin denize düşen personeli için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, boğazdan geçiş yapmakta olan diğer gemi kaptanları da telsizle yaşanan olayla ilgili bilgilendiriliyor.

Vira Haber