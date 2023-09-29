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Çanakkale'de Şiddetli Yağış

Çanakkale'de Şiddetli Yağış

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Kocabaş Çayı'nın su seviyesi yükseldi, deniz suyunun rengi değişti.

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İlçede sabahın erken saatlerinde başlayıp daha sonra şiddetini artıran sağanak nedeniyle kentten geçen Kocabaş Çayı'nın su seviyesi yükseldi.

Çayın Marmara'ya döküldüğü bölgede deniz suyunun rengi değişti.

Yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlatan Lapseki Belediyesi ekipleri, rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Zaman zaman şiddeti artan yağış ve oluşan su birikintileri, yollarda yürümeye çalışanlara zor anlar yaşattı.

Vira Haber

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