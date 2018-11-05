Çanakkale'de termik santralde patlama

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde işçilerin conta değiştirdiği sırada buhar kazanında sıkışma nedeniyle patlama meydana gedi. Patlamada, işçilerden Ferdi Mutlu yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Onur Terzi'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 ekipleri yaralı işçiyi hastaneye götürürken bölgeye İtfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Patlamanın yaşandığı alan güvenlik gerekçesiyle boşaltılırken çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Aynı santralde daha önce yine kazan patlaması yaşanmıştı.

Çevreciler uzun süredir termik santralin bölgenin doğal koşulları ve çalışacak işçiler için taşıdığı risklerle ilgili uyarılarda bulunuyordu.

Vira Haber