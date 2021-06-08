Çankırı'daki Kutsal Balıkları ''Su Samurları'' Yemiş

Çankırı’nın Atkaracalar İlçesi Ilıpınar köyünde, batıl inanışa göre asker balıklar olarak bilinen ve savaşlarda kaybolarak savaş sonrasında havuzlara yaralı döndüğüne inanılan balıklarda yaşanan azalmanın nedeni belli oldu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz’ın geçen haftaki Ilıpınar köyü ziyaretinde, muhtar, balıkların gün geçtikçe azaldığını belirterek, konunun araştırılmasını istedi. Bunun üzerine devreye, Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü girdi.

BALIKLARI YİYENİN ÖLDÜĞÜNE İNANILIYOR

Vali Ayaz’ın talimatı üzerine balık azalmalarının tespiti için havuz bölgesine foto kapanlar kurularak gözlem yapıldı. Asker balıkları bir su samurunun avladığı anlaşılınca, havuz kenarına su samurunu yakalamak için kapan kuruldu.

Kapana yakalanan su samuru, Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kafesle birlikte yakalandığı yerden alınarak Kurşunlu Mamu köprüsü mevkiinde Devrez çayında doğal ortamına salındı.

Kutsal olarak bilinen ve balıkları yiyen kişilerin felç ya da öldüğü hikâyeleri anlatılan asker balıklara, dört mevsim yoğun bir ziyaret gerçekleştiriliyor.

Vira Haber